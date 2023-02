Terra Amara | anticipazioni delle trame dal 6 febbraio all' 11 Febbraio 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ledidal 6all'11: la soap turca va in onda su Canale 5 alle 14:10 Ecco ledipuntate in onda dal dal 6all'11. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 14:30. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. ...

Nuovi problemi in vista per Gaffur, che cadrà in pieno nella trappola organizzata da Hatip. Nelle prossime puntate di, il marito di Saniye non solo perderà il suo ruolo di capomastro, ma dovrà fare i conti con il perfido Tellidere. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia messo alle ...Ecco le anticipazioni delle trame didelle puntate in onda dal dal 6 febbraio all'11 Febbraio 2023 . La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Sermin ritrovata in fin di vita SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, Yilmaz scopre la verità: Ercument si avvicina a Gulten ILSIPONTINO.NET

Terra amara, puntata di oggi 4 febbraio in streaming Mediaset Infinity

“Terra amara”, le anticipazioni: un tentativo di fuga fallimentare Tv Sorrisi e Canzoni

Terra amara, le trame dal 6 all’11 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le Anticipazioni Turche di Terra Amara, la soap opera in onda prossimamente su Canale 5 alle 14.10, ci rivelano che Saniye vorrà diventare madre a ogni costo e deciderà di adottare il figlio di Seher, ...