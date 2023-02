Terra Amara | anticipazioni 6-11 febbraio 2023 | Seher è incinta di Gaffur

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 4 febbraio 2023)da lunedì 6 a sabato 11Zuleyha sta recuperando e non perde occasione per fare pressioni su Demir affinchè le riporti suo figlio. Anche Yilmaz si sta riprendendo, ma il suo silenzio preoccupa Mujgan che si presenta a casa di Sabahattin per chiedergli se ne ha notizie. Yilmaz, toccato dalla tristezza di Mujgan, le fa recapitare l’abito da sposa e la sorprende andandola a trovare in ospedale. Per evitare ulteriori problemi e per aiutare sua moglie a stare meglio, Demir riporta Adnan a casa e chiede perdono a Zuleyha per tutte le cattiverie che le ha fatto. I gendarmi comunicano alla famiglia Yaman il ritrovamento del corpo di Ercument. Hunkar si abbandona al dolore in presenza del comandante e in seguito, la famiglia parte per Istanbul ...