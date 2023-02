Tennis | Fabio Fognini | “Prima del ritiro vorrei conquistare il decimo titolo”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo un inizio di stagione complicato, in cui sono arrivati due ko in altrettante partite (contro lo statunitense Jenson Brooksby nel primo turno dell’ATP di Auckland e contro l’australiano Thanasi Kokkinakis all’esordio negli Australian Open 2023) e un infortunio al piede sinistro che l’ha costretto a saltare il torneo di Cordoba (Argentina),ha voglia di tornare in campo con l’obiettivo di stupire ancora. “Adesso l’idea è quella di rientrare per Buenos Aires, un appuntamento a cui tengo molto – ha dichiarato il ligure in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport -. In Argentina mi sono sempre sentito amato. Tuttavia non voglio rischiare, giocherò soltanto se i medici mi daranno il via libera“., che finora ha conquistato ben nove titoli (Stoccarda e Amburgo nel 2013, Viña del Mar nel 2014, Umago nel 2016, ...

Novak Djokovic L'obiettivo diFognini è quello di tornare in campo sulla terra sudamericana per ripartire nel migliore dei modi dopo un inizio di stagione negativo.

