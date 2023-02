Tenerife Challenger 2 | sarà finale italiana tra Arnaldi e Brancaccio

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023)al2. Matteoe Raulsi sfideranno domenica 5 febbraio per il titolo del torneo ATP75 organizzato da MEF Tennis Events sull’isola canaria. La seconda testa di serieha sfoderato una delle migliori prestazioni della sua settimana per battere la wild card Nicolas Alvarez Varona con lo score di 6-3 6-4. Non ha avuto bisogno di scendere in campo invece Raulche, dopo la maratona di tre ore contro Carlos Taberner nei quarti, ha usufruito del ritiro dell’infortunato Lloyd Harris., dopol’assalto alla top 100 – Una prestazione a tratti impeccabile ha permesso a Matteo ...