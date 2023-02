Tananai | le date nei club si spostano nei palasport | annunciato anche il tour estivo

(Di sabato 4 febbraio 2023) MILANO – In attesa di salire sul palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”,annuncia il completo spostamento nei palazzetti delleprecedentemente previste nei, e ilnei principali festival estivi italiani. Durante il mese di maggio 2023, infatti, sarà il momento perdi tornare a esibirsi in concerto nel– Live 2023 –, prodotto da Friends and Partners. Lanée, inizialmente prevista nei, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti: dopo Milano, Roma e Napoli, infatti,gli appuntamenti di Firenze e Padova hanno raggiunto il tutto esaurito e cambiano ...

