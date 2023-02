Tananai con Antonacci a Sanremo 2023 in Vorrei Cantare Come Biagio | sorpresa nella serata Cover

Il cantante ha infatti raccontato di una volta in cui, in seguito di un litigiola fidanzata di ... leggi anchea Sanremo 2023, chi è, quanto guadagna e per quali canzoni è famoso Comunque, ...... doppia cifra (12) per Elodie e per Madame , si sale a 15 per Colapesce e Dimartino e a 18 per il successo di Mara Sattei ,e Ariete a 25, insieme a Gianluca Grignani . A 35 la vittoria ...

Sanremo 2023, Biagio Antonacci ospite di Tananai nella serata dei duetti imusicfun.it

Sanremo 2023, Tananai con Tango. Il testo della canzone Sky Tg24

I cantanti di Sanremo 2023, Tananai all’Ariston con la canzone Tango. FOTO Sky Tg24

Tananai primo grande ospite di Pordenone Live 2023 Il Friuli

Sanremo 2023, tutti i duetti della serata delle cover: Elisa canta con Giorgia, Tananai omaggia Biagio… Il Fatto Quotidiano

La dieta di Tananai: come ha perso peso il cantante Ecco cosa ha rivelato l'artista che ha esordito lo scorso anno a Sanremo.Ultimo classificato nell'edizione 2022, è di nuovo in gara "con un brano di cui vado fiero, anche perché per la prima volta non parla ...