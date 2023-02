Tam-tam impazzito | altro scoop su Messina Denaro? Da Massimo Giletti

(Di sabato 4 febbraio 2023) Si attendono colpi di scena a Non è l'Arena. Nella nuova puntata di domenica 5 febbraio, Salvatore Baiardo sarà ancora ospite di. L'ex gelataio amico dei Graviano, nonché la persona che ha "profetizzato" la cattura di Matteocon mesi di anticipo, si confronterà con Antonio Ingroia. Quest'ultimo è l'ex magistrato del pool di Palermo simbolo del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Al centro del dibattito, proprio le parole di Baiardo sull'arresto del vertice di Cosa nostra. Per questo non si escludono nuove rivelazioni pronte ad aprire grandi interrogativi, tra passato e presente della lotta alla criminalità organizzata. Sono ancora tante, troppe, le domande aperte sulla rete di contatti, le influenze e le coperture della Mafia sul territorio. Già nella scorsa puntata, Baiardo ...

Da lì è scattato ilsocial di tutta la comunità di Massa Lubrense, che a supporto delle ricerche ha iniziato a condividere informazioni utili (come il consiglio di usare gli scooter al posto ...Dopo il caso Kyrie Irving e la sua richiesta di cessione, in NBA non solo è ripartito ildi notizie in vista della deadline di mercato del prossimo 9 febbraio, ma sono circolate diverse ipotesi e nomi di giocatori di primo livello che nel prossimo futuro potrebbero seguire il suo ...

Mercato NBA, da Trae Young a Bradley Beal: le prossime star che possono cambiare squadra Sky Sport

Non è l'Arena, altro scoop su Messina Denaro Tam-tam su Giletti Liberoquotidiano.it

“Tutti a Cremona”: il tam tam sui social è iniziato. La Coppa Italia accende il tifo viola Fiorentina.it

Il FantaSanremo ha una sigla inedita a firma Eugenio in Via di Gioia All Music Italia

Pd, tam-tam impazzito: "Entra Di Maio". Ma lui svela la verità Liberoquotidiano.it

Finanziato il progetto di riqualificazione per urbana; entro il 31 marzo sarà dato inizio alle procedure di affidamento della progettazione ...La società sportiva tuderte aderisce al progetto “Il Corpo nel mondo”, associazione di volontari che aiuta due scuole alla periferia di Mombasa ...