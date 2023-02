Superman | 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d' Acciaio nel DCU

Leggi su movieplayer

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ora che è stato ufficialmente annunciato il primo capitolo del DCU, iluniverso cinematografico DC, chi presterà il volto al suo personaggio di punta,? C'è tanto entusiasmo in casa DC e Warner Bros. Discovery per l'annuncio dell'organizzazione delDCU targato James Gunn e Peter Safran, che attendevamo tutti con ansia fin da quando i due produttori sono stati messi a capo dei DC Studios. E sebbene ci sia ancora molto da fare, scoprire e capire, il primo capitolo del piano decennale anticipato da James Gunn, denominato Chapter 1: Gods and Monsters, sembra aprire le porte a tante novità, a partire dagli interpreti che daranno vita ai varie Batman di nuova generazione. Nel suo videoannuncio, Gunn ci ha tenuto a ribadire che …