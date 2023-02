Sul barcone la tragedia di famiglia Neonato finisce in mare e annega - Cronaca - quotidiano.net

(Di sabato 4 febbraio 2023) Mamma sviene e muore, il bimbo le scivola dalle braccia. Inghiottito dalle onde l'uomo che si era tuffato per salvarlo. Migranti alla deriva in acque maltesi, soccorsi dalla Guardia Costiera. Erano ...

Mamma sviene e muore, il bimbo le scivola dalle braccia. Inghiottito dalle onde l'uomo che si era tuffato per salvarlo. Migranti alla deriva in acque maltesi, soccorsi dalla Guardia Costiera. Erano ...Accuse che aprono una nuova polemicafronte dei rapporti Italia - Malta. Ilnella mattinata di giovedì, era stato infatti avvistato da un peschereccio tunisino che aveva lanciato l'...

Mamma sviene e muore, il bimbo le scivola dalle braccia. Inghiottito dalle onde l'uomo che si era tuffato per salvarlo. Migranti alla deriva in acque maltesi, soccorsi dalla Guardia Costiera. Erano pa ...