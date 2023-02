(Di sabato 4 febbraio 2023) «Nella Giornata mondiale contro ill’abbraccio va a chi sta lottando per vincere un’importante battaglia della vita». Così la premier Giorgia Meloni inizia il proprio tweet un cui ringrazia «chi è sempre al fianco di chi soffre e a chi ogni giorno si dedica allo studio e alla ricerca di terapie all’avanguardia». A seguire, la presidente del Consiglio ricorda che «con l’approvazione del PianoNazionale in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 27 gennaio, ndr e della mozione bipartisan su prevenzione e cura delalla Camera» il nostro Paese sta facendo «passi concreti per poter arrivare a diagnosi sempre più precoci e tempestive». Tante sono le azioni previste nel documento, integrazione dei servizi, diagnosi più precoci, miglioramenti delle cure e un’assistenza – anche psicologica – più capillare in tutte le ...

La Volante haintercettato e bloccato l'auto, che tentava di allontanarsi effettuando alcuni sorpassi azzardati.delle donne aveva tra le maniborsa concinquantina di confezioni ...Al telefono rispondeperché è in attesa di notizie dall'ospedale Torrette di Ancona dove è ... Per funerali di suo marito, di Nicole e Brando, c'è giàdata 'No, è ancora presto, penso che ...

«Subito una legge sul diritto all'oblio oncologico». Cosa è e come funziona la proposta degli specialisti del cancro Open

"Voglio una squadra da subito arrembante" il Resto del Carlino

Roma, subito una delusione per Solbakken: escluso dalla lista Uefa Tutto Napoli

«Pell, santo per i nostri tempi, ha subito una moderna crocifissione» Tempi.it

Monza: apre una nuova agenzia per il lavoro e cerca subito 30 persone Il Cittadino di Monza e Brianza

Il sabato per i VIPPONI vuol dire solo una cosa: è tempo di fare festa. Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Alberto De Pisis radunano i loro compagni in salone per annunciare il tema previsto per la sera ...Nel finale della partita di Serie B, un giovane tifoso lariano si è sentito improvvisamente male. Gara sospesa per permettere i soccorsi. Il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza in condizioni gravi. P ...