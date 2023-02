Stefano de Martino si tuffa nel mare ghiacciato di Napoli | il video è virale | bagno d’inverno

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 4 febbraio 2023)Deha una forte tempra e lo dimostra ilche ha deciso di fare in pieno inverno. Lo show man, senza paura, si èto nelle acque dighiacciate come se fosse estate. In sua compagnia c’era il suo labrador che l’ha seguito. Il, pubblicato l’ultimo dell’anno, è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.