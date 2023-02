Stati Uniti | la credevano morta ma lei si sveglia | era in un sacco per cadaveri

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lae avevano avviato le procedure per il funerale, ma lei – una donna di 66 anni – era viva e si èta all’interno di unper. La vicenda, raccontata dal Washington Post, è accaduta in Iowa nei giorni scorsi. La donna è stata dichiarata erroneamentedal personale di una struttura per malati di Alzheimer, la Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center. Secondo quanto riferito dal quotidiano americano, alla fine dello scorso anno le condizioni di salute della donna erano peggiorate tanto che era stata trasferita in una casa di cura. Alcuni giorni dopo il trasferimento gli operatori sanitari della struttura, non riuscendo a rilevare il polso, l’aveva dichiarata, sistemata in unaper ...