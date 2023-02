Spezia-Napoli | Spalletti | “Gara difficile Scudetto? Anche le altre possono imitare il nostro percorso”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) “La partita trappola esiste se parliamo di partite facili, già proiettati per un finale scoppiettante. Sento parlare di attenzione verso il derby dello, non gliene frega niente, interessano punti salvezza che merita per la storia del club e della città, ci sono stato lì e so quanto tempo dedicano come città alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci sul match importantissimo per noi perché sarà una partitain un campoe soltanto l’attenzione e la dedizione, l’applicazione su qualsiasi tipo di partita poi ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Per cui per noi è uguale contro chi giochiamo, ci sono sempre in palio tre punti importantissimi”. Lo ha detto l’allenatore del, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match in casa ...