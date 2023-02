Spezia - Napoli | probabili formazioni | consigli fantacalcio Gioca Politano?

(Di sabato 4 febbraio 2023) LA- In casa, uno tra Maldini e Verde per affiancare Shomurodov in attacco. Nel, Rrahmani , Lobotka e Zielinski regolarmente in gruppo dopo una giornata di gestione. Dubbio ...

LA- In casa, uno tra Maldini e Verde per affiancare Shomurodov in attacco. Nel, Rrahmani , Lobotka e Zielinski regolarmente in gruppo dopo una giornata di gestione. Dubbio Lozano - Politano a ...29/01/2023 - campionato di calcio serie A /- Roma / foto Image Sport nella foto: Luciano Spalletti La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia diin programma domani alle 12.30

Club Napoli Bologna, il presidente denuncia: "Domani saremo nei distinti accanto ai tifosi dello Spezia! Se accadesse ... CalcioNapoli24

Di Lorenzo su Spezia-Napoli: "Ricordiamo tutti l'andata, metteremo in campo tutte le nostre qualità" Tutto Napoli

Spezia-Napoli, la scelta di Spalletti su Rrahmani, Lobotka e Zielinski CalcioNapoli1926.it

Spezia-Napoli, settore ospiti chiuso ma i napoletani hanno trovato una "soluzione" Tutto Napoli

Nicola Peragine, ex calciatore dello Spezia e compagno di squadra di Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ricordando la sfida in Coppa Italia contro il Napoli, quand ...Spezia Napoli sarà una partita importantissima da una parte e dall’altra. I padroni di casa cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e guardare al futuro con maggior serenità. Lu ...