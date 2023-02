Spezia-Napoli | le probabili formazioni | Spalletti vuole premiare Lozano con una maglia da titolare

Leggi su dailynews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucianoè pronto a schierare la migliore squadra contro loper portare a casa altri tre punti fondamentali per la vittoria del campionato di Serie A. Per farlo, il mister azzurro ha già scelto la formazione, confermando anche Hirving. L’attaccante partenopeo è infatti sembrato in forma nelle ultime uscite stagionali e il L'articolo