Spezia-Napoli domenica 5 febbraio 2023 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Domani in programma(ore 12.30), Torino - Udinese (ore 15), Fiorentina - Bologna (ore 18) e Inter - Milan (ore 20.45). Lunedì si prosegue con Verona - Lazio (ore 18.30) e Monza - ...Commenta per primo L'allenatore delLuciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della partita con lo

Spalletti: 'Spezia gara difficile. Basta parlare di vittorie facili. Match con la Primavera al Maradona. Ra... AreaNapoli.it

Osimhen ad un passo da Cavani e Higuain, record per Anguissa e Mario Rui: i dati verso Spezia-Napoli CalcioNapoli24

Serie A: Spezia-Napoli, formazioni Agenzia ANSA

Pronostici calcio, Spezia-Napoli: un gol di Osimhen vale 1.90 La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli, i convocati di Spalletti: ecco la lista completa CalcioNapoli24

Comincia ufficialmente la spedizione a La Spezia. Il Napoli domani sarà impegnato al Picco nel lunch match della ventunesima giornata di campionato ...I calciatori chiamati in causa dall'allenatore per la sfida di Serie A contro la squadra di Luca Gotti Il Napoli, tramite un post pubblicato sui propri social, ha comunocato la lista dei calciatori co ...