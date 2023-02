Spalletti spaventa i tifosi | “Osimhen farà meglio con il prossimo allenatore”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il rendimento di Victorcon la maglia del Napoli in questa stagione è estremamente migliorato rispetto agli anni scorsi. Nonostante il terzo infortunio importante in tre stagioni – quello di quest’anno meno grave – l’attaccante nigeriano sta mostrando qualità importantissime. I suoi gol, infatti, stanno contribuendo in maniera decisiva al primato degli azzurri in Serie A e al grande cammino che può portare alla vittoria dello Scudetto. Napoli(Getty Images)Futuro in bilico per? ParlaIn conferenza stampa, Lucianoha parlato della stagione del Napoli e di Victor. L’attaccante classe ’98 anche domani sarà titolare nella partita contro lo Spezia e proverà a trascinare i suoi all’ennesima vittoria. A domanda specifica sui ...