Spalletti | ' Si diceva che non potevamo fare questo percorso | invece'

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucianonon si lascia ammaliare dai complimenti e resta concentrato sullo Spezia: "La partita trappola esiste se continuiamo a far discorsi di vittorie facili, già proiettati a un finale ...

ne tesse le lodi: "Se con me ha fatto 12 reti di testa, significa che col prossimo allenatore saranno 25, poi con quello dopo 32. Ha potenzialità incredibili e andrà ad acchiappare tutte ...Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match ... Siall'inizio che noi non potevamo fare questo percorso. Poi è stato segnato da degli ...

E' un Napoli che vola, Spalletti: “Si diceva che non potevamo fare ... Goal Italia

Napoli, diretta Spalletti: la lotta scudetto e la parolaccia sull'Atalanta Corriere dello Sport

Spezia-Napoli, Spalletti: "Serve continuità" • TAG24 Tag24

Serie A - Spalletti: "Spezia partita trappola se pensiamo a una ... Eurosport IT

Spalletti avverte i giocatori del Napoli in vista della sfida con lo Spezia 90min IT

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia ...Il tecnico del Napoli Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia facendo leva su alcuni aspetti ...