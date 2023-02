Spalletti | «Scaramanzia? Nessuno credeva a questo Ma senza applicazione si rischia di rimanerci male»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 febbraio 2023) La conferenza di Lucianoalla vigilia di Spezia-Napoli in programma domani alle 12.30. Partita trappola? «Esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, già proiettati per un finale scoppiettante. Attenzione verso il derby? Allo Spezia del derby non frega niente, a loro interessano i punti salvezza. Dobbiamo concentrarci su un match difficile, in un campo difficile. Soltanto quella che è l’attenzione, la dedizione, l’su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Per noi le partite sono sempre importantissime. Contatto con i tifosi mi sembra che ci sia sempre, riceviamo giornalmente affetto e amore per le strade di Napoli. Ci sono regole cui attenersi (asdei tifosi, ndr).. Quando abbiamo potuto, siamo andati a fare allenamenti al Maradona, ...