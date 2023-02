Spalletti incontra i tifosi | “Sei il numero uno” la risposta a sorpresa del mister – VIDEO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucianohato alcunia Valle di Maddaloni, dove è stato qualche giorno fa perla cena organizzata dal Napoli. L’allenatore a bordo della sua Panda ha raggiunto il paese della provincia di Caserta dove ha cenato con la squadra, lo staff tecnico come organizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Una cena blindata in cui però si è parlato anche di scudetto e soprattutto di Champions League. Alcuni, però, sono riusciti a strappare una foto e qualche autografo all’allenatore toscano diventato un idolo dei supporters azzurri. Ihanno anche detto al: “Sei iluno“, ma ilha rettificato: “No, sono iltre“. Il riferimento evidentemente è alla scala gerarchica della società ...

Una statuina in regalo a Victor Osimhen e l'incontro con il mondo Napoli per Marco Ferrigno , l'artista presepiale che questa mattina ha incrociato la squadra di Lucianoa Castel Volturno. Ferrigno ha incontrato anche il toscano, ormai suo amico e appassionato di presepi, presenza fissa nella sua bottega a San Gregorio Armeno nel periodo natalizio. Una ...declina la rosa come nessun altro. A Victor la Roma ispira opere d'arte, nemmeno una ... Epperò, Ilaria, ad arginare il solito egiziano che si sceta solo quandoil Napule doveva ...

