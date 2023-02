Spalletti | “Gioca Osimhen più altri dieci Siamo obbligati a continuare così”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – Lucianoparla in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Napoli, gara in programma domani alle ore 12:30. Quella contro lo Spezia potrebbe essere la classica partita-trappola? “La partita trappola esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano le vittorie facili o se si è già proiettati per un finale scoppiettante. Parlare di attenzione verso il derby, allo Spezia interessano i punti salvezza che probabilmente merita per la storia per club. Lì ci sono stato e so quanto tempo dedicano come città alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su quello che è un match importantissimo perché sarà una partita difficile in un campo difficile e soltanto quella che è la dedizione, l’applicazione su qualsiasi tipo di partita ci permetterà di andare a sfruttare l’occasione che abbiamo. Per cui, per noi è la stessa contro ...