Spal | esordio devastante di Nainggolan | assist pazzesco e bolide | VIDEO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Radjanon ha bisogno di presentazioni, è un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi categoria. Il belga ha deciso di seguire un suo grande amico, Daniele De Rossi alla. L’ex Roma è reduce dalla rescissione con l’Anversa e ha deciso di rimettersi in gioco. L’impatto con la nuova realtà è stato. Laè stata sconfitta in casa dal Bari, la nota positiva è stata la prestazione di. Gli ospiti scappano con i gol di Folorunsho, Esposito e Cheddira. Al 51? De Rossi si gioca la cartae la gara svolta. Giocata pazzesca del belga che serve un grande pallone a Moncini per l’1-3. Antenucci riporta il Bari a distanza di sicurezza, ma il centrocampista è l’ultimo ad arrendersi.lascia partire un ...

... che però vanno ko in casa contro il Bari C'è subito spazio per Radja Nainggolan con la, con cui ha trovato subito la via del gol all'ufficiale. Peccato, però, che la rete del belga non ...ROMA - Non basta a Daniele De Rossi l'di Radja Nainggolan : lacade in casa con il Bari che si impone con il punteggio di 4 - 3 ( Folorunsho , Esposito , Cheddira e Antenucci a segno). Ma il belga, neoacquisto degli estensi, ...

Mauro Zarate è stato uno degli acquisti più importanti degli ultimi giorni di calciomercato in Serie B. L'argentino, ex Boca Juniors e Lazio fra le altre, è stato accolto da una grande folla al suo ar ...