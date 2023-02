Spal-Bari | Serie B | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventitreesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida, in programma sabato 4 febbraio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte, allo stadio Paolo Mazza, ladi Daniele De Rossi, quindicesima, ed ildi Michele Mignani, quinta. Il momento delle due squadre Laha subito l’ottava sconfitta del proprio campionato nel turno scorso, la seconda nelle ultime quattro, andando ko per 2-1 sul campo del Cagliari. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, col vantaggio dei rossoblù firmato Altare al 15’ e il pari estense con Celia al 42’, è stato Lapadula a decidere la contesa col 2-1 del minuto 77. Con questo nuovo stop i ragazzi ...