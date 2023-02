Spal-Bari | le formazioni ufficiali | sfida dal sapore di Inter Esposito già dal 1?

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fra poco inizierà, match del Mazza valido per la 23esima giornata di Serie B. Sia De Rossi che Mignani hanno diramato le. Daa Brazao fino ad arrivare a Nainggolan, c’è undiC’È DELL’è uno dei match clou della giornata di Serie B. Presenza diin entrambe le squadre. Latolino con il portiere Brazao, in prestito dai nerazzurri, e l’ex Nainggolan; mentre nelSebastiano. In campo subito l’attaccante campano., le(3-4-3): Alfonso, Dalle Mura, ...