Spal | a De Rossi non basta Nainggolan | il Bari vince 4 - 3 Benevento | Cannavaro ko in casa

ROMA - Non basta a Daniele Del'esordio di Radja Nainggolan : lacade in casa con il Bari che si impone con il punteggio di 4 - 3 ( Folorunsho , Esposito , Cheddira e Antenucci a segno). Ma il belga, neoacquisto degli ...Sta andando piuttosto male anche Deche con la suaha perso 4 - 3 in casa contro il Bari di De Laurentiis e ora in classifica ha appena un punto in più del Benevento. I pugliesi (in gol ...

Spal, De Rossi alza la voce: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Spal, De Rossi in tackle: "Disattese tutte le mie indicazioni sul mercato" La Gazzetta dello Sport

La nuova Serie B dopo il mercato, SPAL: usato sicuro per De Rossi. Pepito torna TUTTO mercato WEB

Serie B - Spal, lo sfogo di De Rossi: "Mercato surreale, mie indicazioni mai ascoltate" Eurosport IT

Serie B, De Rossi attacca la Spal: “Mercato, disattese le mie indicazioni” Viola News

Gli estensi sfiorano la rimonta con l'ingresso del belga nella ripresa. Il Venezia vince 2-1 al Vigorito. Perugia-Brescia 4-0, Cittadella-Ascoli 4-0, Pisa-Sudtirol 0-1, Cosenza-Ternana 0-0 ...Il Bari si rialza, batte la Spal e lancia un segnale alle altre: questa squadra ci proverà fino alla fine anche per la promozione diretta. In casa della Spal di Daniele De Rossi, al debutto ...