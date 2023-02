Spaccio di droga | obbligo di firma per tre persone di Montesarchio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano stati trovati in possesso di 27 grammi di hashish dai carabinieri nel parcheggio di piazza La Garde ae per questo motivo arrestati perdi sostanza stupefacenti. Questa mattina all’esito dell’udienza di convalida il Gip dottoressa Camerlengo del Tribunale di Benevento, ha scarcerato Sergio Uliva, 55 anni, Vincenzo Avella, 59 anni, e Giuseppe Taddeo, 30 anni, disponendo per gli stessi l’di3 volte a settimana. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

