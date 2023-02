Spaccio alle spalle della caserma | Carabinieri arrestano un 52enne

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi Caivano (Napoli), A.D.M., già notoforze dell'ordine, è stato arrestato perdi droga. Aveva eletto come luogoattività diun'area nei pressi del bar di via Atellanaspdeicompagnia di Caivano sentendosi evidentemente al sicuro. L'uomo aveva appena ceduto due dosi di cocaina a un cliente quando si è visto braccato dai militari che lo hanno fermato assieme all'acquirente. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga mentre l'arrestato è nel carcere di Secondigliano in attesa di giudizio.