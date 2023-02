Sondaggio-terremoto | sinistra nel panico | dove arrivano Meloni e Salvini

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non si ferma la corsa di Giorgiae del suo partito, Fratelli d'Italia. Dunque, chi pensava che la luna di miele con gli elettori, dopo il trionfo alle politiche dello scorso settembre, fosse destinata a esaurirsi in tempi brevi, dovrà ricredersi. Basta guardare ilrealizzato da Index Research per Piazzapulita, mostrato ieri sera da Corrado Formigli su La7. La rilevazione dà il partito della premier addirittura al 30,7%, in crescita dello 0,2% rispetto al 25 gennaio. Un grande risultato soprattutto se si pensa che alle Politiche FdI ha raggiunto il 26% dei consensi. In crescita anche i due partiti che vengono subito dopo: il M5s di Giuseppe Conte al 17,7%, salito dello 0,2 rispetto a una settimana fa, e il Pd al 15,2%, con un incremento dello 0,1. A crescere più di tutti, però, è la Lega di Matteo, ...

Non solo tensioni interne. Per la prima volta, Fratelli d'Italia è in calo nei sondaggi, passando dal 30,3% al 29,6%. Sembrano dunque non convincere fino in fondo alcune scelte politiche del Governo