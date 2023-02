Sondaggi politici elettorali oggi 4 febbraio 2023 | Fdi non cresce più | tracollo della Lega | risale il Partito Democratico

Leggi su tpi

(Di sabato 4 febbraio 2023)– Fdi nonpiù: a confermare la tendenza registrata nelle ultime settimane anche da altri istituti di ricerca, sono gli ultimielaborati da Ixè. Secondo la rilevazione, infatti, ildi Giorgia Meloni resta sopra il 30%, ma cala dello 0,2 per cento rispetto al mese scorso. Arretra al 17,9% anche il M5S, mentre torna are il, ora accreditato al 16,7 per cento. Male lache perde oltre due punti percentuali (il Carroccio passa dal 9,1 al 7 ...