Snowboardcross | Cortina d’Ampezzo 2023 | Merlin Surget in trionfo | quinto Lorenzo Sommariva

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’Italia è terra di conquiste per. Primi due podi della carriera per lui in Coppa del Mondo nel Bel Paese, ora arriva anche la prima vittoria in quel diper il transalpino. In una finale molto appassionantesi è imposto sullo statunitense Jake Vedder, mentre terzo è l’altro francese Leo Le Ble Jaques. In casa Italia manca purtroppo il podio:ed Omar Visintin devono accontentarsi della Small Final, chiudendo rispettivamentee settimo. Da segnalare negli ottavi di finale un brutto contatto tra l’azzurro Filippo Ferrari ed il teutonico Martin Noerl (detentore della sfera di cristallo): impatto per l’italiano che è rimasto a terra, con i soccorsi costretti ad entrare in pista e la gara ...