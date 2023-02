(Di sabato 4 febbraio 2023) Andreae Marionin trionfo anche ad. Arriva la quarta vittoria stagionaledel Mondo diper il doppio azzurro al femminile, che sta dando spettacolo in un’annata da sogno (da sottolineare anche le due medaglie ai Mondiali di Oberhof la settimana scorsa). Rimonta vincente per le due altoatesine che, seconde al termine della run iniziale, sono riuscite a conquistare il successo con una super seconda discesa ed il crono conclusivo di 1:25.650. Successo fondamentale anche in chiave: allungo fondamentale sulle rivali, con il sogno Sfera di Cristallo che si avvicina. Seconda posizione per le teutoniche Degenhardt/Rosenthal, beffate di 51 millesimi dalla coppia italiana, mentre in terza piazza ci sono le austriache ...

Italia delloai piedi del podio nella staffetta, in occasione della gara iridata ad Oberhof. Gli azzurr i,, Fischnaller, Rieder e Kainzwaldner, hanno mancato le prime tre posizioni per pochi ...Jonas Mueller si è laureato campione del mondo nel singolo maschile diartificiale nella rassegna iridata di Oberhof, in Germania. L'austriaco si è preso la testa ...composto da Andrea, ...

Slittino, Voetter/Oberhofer trionfano ad Altenberg e allungano nella classifica di Coppa del Mondo! OA Sport

Mondiali slittino, Voetter-Oberhofer bronzo nel doppio Sky Sport

Slittino: Voetter-Oberhofer, azzurre bronzo mondiale nel doppio Agenzia ANSA

Slittino, Voetter-Oberhofer regalano il bis: bronzo mondiale nel doppio Alto Adige

Slittino, Voetter/Oberhofer vincono a Sigulda e sono campionesse ... Sky Sport

Andrea Voetter e Marion Oberhofer in trionfo anche ad Altenberg. Arriva la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di slittino per il doppio azzurro al femminile, che sta dando spettacolo in ...Quattro vittorie su otto appuntamenti del calendario per un totale di 7 podi! E' questo l'incredibile ruolino di marcia del doppio azzurro composto da Andrea Voetter e ...