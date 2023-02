Slittino | classifica Coppa del Mondo doppio femminile 2023 | Voetter Oberhofer prime con quasi 100 punti di vantaggio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Andreae Mariondopo la vittoria odierna ad Altenberg rafforzano il primato indideldinelportandosi a +85 sulla coppia austriaca Egle/Kipp dopo 8 delle 12 gare in calendario.DONNE 1ITA 700 2 Egle/Kipp AUT 615 3 Degenhardt/Rosenthal GER 571 4 Forgan/Kirkby USA 425 5 Upite/Ozolina LAT 375 6 Stramaturaru/Manolescu ROU 338 7 Chan/Weiler USA 336 8 Britcher/Sweeney USA 295 9 Nash/Corless CAN 17010 Falkensteiner/Huber ITA 160 11 Stetskiv/Mokh UKR 124 12 Domowicz/Piwkowska POL 75 13 Cezikova/Jansova CZE 46 14 Ziedina/Zvilna LAT 39 Foto: LaPresse

Andrea Voetter e Marion Oberhofer in trionfo anche ad Altenberg. Arriva la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di slittino per il doppio azzurro al femminile, che sta dando spettacolo in ...Slittino, Coppa del mondo femminile: quarta vittoria stagionale per Voetter-Oberhofer. Altro successo per la coppia Voetter/Oberhofer e settimo podio stagionale.