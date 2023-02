Slalom maschile Chamonix 2023 | risultati e classifica finale | vince Zenhaeusern davanti a uno storico Ginnis | Vinatzer 8°

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Si è conclusa anche la seconda manche dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino2022/. Sulle nevi francesi a trionfare èchesfruttando l’errore di Noel, sceso per ultimo e autore di un errore nel secondo settore. Secondo una 1.02 dallo svizzero. Lo sciatore greco recupera 21 posizioni e centra il podio nella storia dello sci greco in Coppa del Mondo. Chiude il podio Yule. Buona giornata per i colori azzurri conche chiude 8° e Sala 11° subito fuori dalla top ten. 1.1:42.94 2.1:43.96 3. Yule 1:44.00 4. Mcgrath 1:44.32 5. Foss-Solevaag 1:44.34 6. Strasser 1:44.41 7. Seymour ...