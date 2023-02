Sky | Modugno | Raspadori titolare? Inserirlo vorrebbe dire escludere uno tra Kvara e Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 4 febbraio 2023) Francesco, giornalista di Sky Sport, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Dichiarazioni di Spalletti che l’hanno colpita maggiormente? “È sempre complicato fargli domande che possano essere intelligenti ed innovative. Esiste una liturgia che va rispettata, che impone di rispettare tutte le gare che mancano da disputare. E’ difficile, in tal senso, anche per lui rispondere. Mi ha colpito molto quando il tecnico ha affermato di non volerci rimanere male, che dà il senso di chi al bene sia già abituato. Credo sia stato importante parlare dell’attenzione, da conservare in ogni partita” Perchénon riesce ancora a conquistare la titolarità? “Perché si gioca in undici (ride n.d.r). Purtroppo per il ragazzo la rosa è composta di tanti giocatori importanti. Inserire Jack ...