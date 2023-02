Skriniar | saluti alla fascia di capitano Arrivata a gennaio un’offerta del PSG

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Milantornerà domani in campo in vista di Inter-Milan. Simone Inzaghi non si è detto certo della titolarità del calciatore in conferenza stampa (vedi articolo), Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sulla situazione da Twitter. ADDIO – Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, il caso di Milansembra ormai chiuso per l’Inter. Il giornalista non lascia spiragli per il rinnovo: il calciatore lascerà i nerazzurri per la prossima stagione. Domani, in occasione di Inter-Milan, lo slovacco non indosserà più ladi, a causa della sua scelta di lasciare Milano e abbracciare il progetto del PSG. La società parigina ha fattonel mercato diper il difensore, proprio sabato scorso, di 10 milioni di euro. La dirigenza meneghina ha ...