Skateboarding | Mondiali 2023 | Aquila si ferma ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Soddisfazioni azzurre ai CampionatidiStreet e Park in corso a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. Agustinsiaidinello Street ma ed è tra i primi 32 del mondo, al cospetto dei più forti interpreti della disciplina. “Agustin è andato molto bene soprattutto nei turni iniziali – ha sottolineato Mattia Restante, commissario tecnico della nazionale italiana street – Nell’ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale. La strategia sarà quella di alzare ulteriormente il livello dei suoi trick, per cercare di accedere alle semifinali nelle prossime gare della stagione”. Per quanto riguarda gli altri italiani, Giuseppe Cola ha chiuso in 54esima posizione con un salto in avanti di 43 posizioni rispetto all’evento estivo di Colle Oppio, ...