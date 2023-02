Siani “Tramite amicizia” cerca una via d’uscita dalla solitudine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il nuovo film di Alessandroarriverà nei cinema il 14 febbraio ma più che un film sull'amore è una commedia sull'e sulla. In "" interpreta il proprietario di un'agenzia che offre amici a noleggio e chedi diventare il confidente di un imprenditore, apparentemente spietato ma in realtà fragile e solo, interpretato da Max Tortora. "Avevo letto questa notizia - ha spiegato- che si fittavano persone a Tokyo, praticamente perché c'era una grande. M'hanno chiesto una commedia, una commedia un po' diversa dalle mie solite, perché appunto volevo trovare un argomento che potesse far aprire un dibattito".Ad aiutarlo nella sua rocambolesca impresa ci sono due complici: la cugina interpretata da ...

Così oggi Alessandroa margine dell'incontro per la presentazione diAMICIZIA, il suo ultimo film in sala dal 14 febbraio in 500 copie distribuite da 01. L'attore, che sarà ospite al ...E ancoraironico: "In Italia si fa tutto 'amicizia'. Quando ti serve un posto in ospedale lo devi fare 'amicizia', anche per un parcheggio vale lo stesso. Funziona così da noi". ...

La conferenza di Tramite amicizia, il nuovo film di Alessandro Siani in sala dal 14 febbraio, alla presenza dell'attore e regista napoletano con il resto del cast: Max Tortora, Maria Di Biase, Matilde ...