“Si sono lasciati” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | notizia clamorosa a un passo dalle nozze

(Di sabato 4 febbraio 2023) Clamoroso colpo di scena su. I due si sarebberoad undal matrimonio, almeno stando a quanto riferito in queste ore dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. C’era già chi stesse sognando ad occhi aperti il giorno dellee anche l’ipotetico bebè che avrebbero potuto concepire in futuro, invece l’incubo si è materializzato da un momento all’altro. Ci sarebbe stata una scoperta sconvolgente, che avrebbe indotto la coppia a dirsi addio. Unadavvero inattesa su, che sia pochi mesi dal matrimonio. Durante la loro ospitata a Verissimo dello scorso ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si: 'Lui l'ha tradita ed è andato via di casa'. L'indizio social conferma la rottura Paola Caruso, il piccolo Michele cammina felice al museo: le foto ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si: lo scoop di Dagospia Deianira ha parlato di crisi nera tra Ignazio e Cecilia tanto che lui vivrebbe pure in un'altra casa da solo, così come mostra ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati: «Lui l'ha tradita ed è andato via di casa». L'indizio soci leggo.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi, i sospetti dei fan: "Si sono lasciati. Lui ama ancora Ilary" Repubblica Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati Ecco i primi indizi della crisi Trend-online.com

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi, i sospetti dei fan: 'Si sono lasciati, lui ama ancora Ilary' FOTO Calciomercato.com

"Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato" Corriere dello Sport

Le grandi manifestazioni sono uno stimolo e io spero che esse portino tanti giovani ... I Campionati, trasmessi in diretta tv in 10 nazioni, lasceranno in eredità un’impiantistica sostenibile, data ...Il lupo perde il pelo ma non il vizio, così dicono sui social commentando la notizia che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati ...