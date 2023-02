Si finge funzionario della Dia per estorcere 30mila euro ad architetto | arrestato

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si spaccia per unDia di Napoli e tenta dia unriferendogli di poter “addomesticare” la sua posizione nell’ambito di una fantomatica indagine che lo avrebbe visto indagato. E’ successo giovedì scorso nel Napoletano, dove i finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania (coordinato dal tenente colonnello Michele Doronzo), sono riusciti ad arrestare il presunto, e anche un suo complice, in flagranza di reato, mentre stavano per intascare la somma nel parco commerciale “Grande Sud” dove la vittima – su suggerimentoGuardia di Finanza – aveva dato appuntamento ai malviventi. Tra i negozi però si aggiravano i finanzieri con tanto di carrello, nei ...

