Short track | una super Italia nella staffetta mixed a Dresda! Pietro Sighel trascina il quartetto alla vittoria

(Di sabato 4 febbraio 2023) Grandi emozioni sull’anello di ghiaccio della JOYNEXT Arena di Dresda (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo di, per l’. Dopo il secondo posto dinei 1500 metri, è arrivato il successo per il Bel Paesein questa seconda giornata di gare. Un sigillo atteso che mancava ai nostri portacolori, significativo visto il livello degli avversari. Arianna Valcepina, Arianna, Thomas Nadalini esi sono imposti con il crono di 2:39.388, precedendo la Corea del Sud (2:39.514) e i Paesi Bassi (2:39.590) al termine di una Finale A dalle palpitanti emozioni. Un riscontro nel quale soprattutto il 23enne trentino ha fatto la parte del ...

