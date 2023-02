(Di sabato 4 febbraio 2023) Due podi per l’Italia dellonella seconda giornata delladeldi Dresda, quinta tappa stagionale. Alla Joynext Arena il quartetto azzurro composto da Thomas Nadalini, Ariannae Arianna Valcepina ha saputo rimontare negli ultimi giri tagliando il traguardo della staffetta mista al primo posto con il tempo di 2’39”388 davanti alla Corea del Sud (2’39”514) e all’Olanda (2’39”590). A livello individualeha inoltre colto un ottimo secondo posto sui 1.500 metri. Dopo aver vinto la propria semifinale, l’atleta delle Fiamme Gialle si è arreso nella finale A soltanto al coreano June Seo Lee, che già lo aveva preceduto nella batteria dei quarti di finale. Terzo posto per l’altro coreano ...

L'Italia delloraccoglie uno storico risultato nella quinta tappa di Coppa del Mondo a Dresda, in Germania. Sul ghiaccio della Joynext Arena, il quartetto formato da Pietro Sighel, Arianna Sighel, Thomas ...Seconda giornata di gare a Dresda , dove è in corso l'appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. E la scena se la prende a sorpresa la staffetta mista azzurra che conquista l'oro nei 2000 metri davanti ai favoriti sudcoreani. Thomas Nadalini, Arianna Valcepina e Pietro ed Arianna ...

Short track, una super Italia nella staffetta mixed a Dresda! Pietro Sighel trascina il quartetto alla vittoria OA Sport

Short track, l'Italia vince nella staffetta mista a Dresda. Sighel 2° nei 1500 metri Sky Sport

Short Track, CdM a Dresda: grande vittoria per la staffetta mista! Pietro Sighel è anche 2° sui 1500 metri FISG

Short track, Arianna Valcepina ottava nei 1500 metri. Staffetta maschile azzurra in Finale B OA Sport

Short Track, Pietro Sighel fa doppia medaglia in Coppa del Mondo Il Faro online

Pietro Sighel è salito sul secondo gradino del podio - Short Track, CdM a Dresda: grande vittoria per la staffetta mista!Entrato a far parte dell’album dei ricordi questo secondo giorno di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo di short track a Dresda (Germania). Il ghiaccio tedesco ha regalato non poche soddisfazio ...