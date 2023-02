Seul sale a bordo del club Vega C Smacco a Mosca

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un nuovo Paese (extra-europeo) entrerà neldei clienti del lanciatoreC di Avio di Colleferro e gestito da Arianespace. Si tratta della Corea del Sud, che ha selezionato il razzo europeo per lanciare in orbita il suo satellite Kompsat-6 (Korea multi-purpose satellite). Sarà un nuovo alleato per il monitoraggio dei disastri e dell’ambiente, nonché per la gestione degli oceani e del territorio. L’annuncio arriva direttamente dal viceministro della Scienza di, Oh Tae-seog, a seguito di una gara d’appalto internazionale. I ritardi provocati dalla guerra Il satellite era rimasto a terra a causa delle sanzioni imposte alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Kompsat-6 avrebbe infatti dovuto “prendere il volo” già negli ultimi mesi del 2022 dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, adi ...