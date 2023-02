Serie B | Nainggolan segna ma il Bari vola LIVE | Como-Frosinone 0-2 | match interrotto

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non poteva esserci debutto migliore per Radja, chee fa assist con la maglia della Spal che fino all'ultimo ha fatto tremare...

3 Non poteva esserci debutto migliore per Radja, che segna e fa assist con la maglia della Spal che fino all'ultimo ha fatto tremare il Bari: finisce 4 - 3 per i biancorossi, in gol anche Cheddira sempre più capocannoniere del ......dei padroni di casaFERRARA - Sabato 4 febbraio 2023, allo Stadio 'Paolo Mazza', la SPAL affronterà il Bari nella gara valida per la ventitreesima giornata, del campionato diB ...

Cannavaro crolla in casa e viene esonerato. Nainggolan segna ma la Spal cade. Il Sudtirol vola La Gazzetta dello Sport

Serie B: Nainggolan segna all'esordio, ma la Spal perde con il Bari. Sudtirol scatenato. Il Benevento esonera… la Repubblica

Nainggolan, gol e assist in Spal-Bari: ma De Rossi perde 3-4. FOTO-VIDEO Sky Sport

Spal, Nainggolan si presenta: "De Rossi ha cominciato scherzando, ora sono qui" Sky Sport

Il Ninja è tornato: “Darò una mano alla Spal. Se sono qui lo devo a De Rossi” La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Sudtirol batte il Pisa all’Arena Garibaldi stadio Romeo Anconetani i bolzanini passano 1-0, grazie la gol di Belardinelli. ontinua la favola del Sudtirol che vince a Pisa con il gol di Belardinelli ...