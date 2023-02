Serie B | il resoconto di Perugia-Brescia 4-0

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 febbraio 2023) Allo stadio Renato Curi prende forma un vero e proprio scontro salvezza tra, valido per la 23a giornata diB. Soli due punti di distacco tra le compagini, con i lombardi a 2 lunghezze in più, ma con umore completamente differente. Le Rondinelle non vincono addirittura da novembre, mentre gli umbri arrivano da un vitale successo per 0-2 sul campo del Bari. Sconfitta per 0-1 interna per ilnel derby regionale contro il Como.(4-0), la cronaca Castori opta per il consueto 3-4-2-1, ma debutta Iannoni dal 1?. In avanti out Olivieri ai box, tandem formato da Di Carmine e Di Serio, autore della doppietta sul Bari. Difesa da reinventare per Clotet, che sceglie Coeff e Adorni come centrali nel suo 4-3-2-1, con Bianchi supportato dagli ex Lecce ...