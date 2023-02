Serie A | ventunesima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo tre giorni, ricchi di colpi di scena, dedicati alla Coppa Italia con le semifinali che si sono delineate, torna laA e lo fa con ladi campionato. Dieci come consueto i match che andranno in scena e diluiti in quattro giorni con un grande big-match all’orizzonte: una ritrovata Inter di Simone Inzaghi è pronta a riaffrontare un Milan ormai disperso, ma che vuole sfruttare questa chance al massimo dopo le pesanti sconfitte rimediate nelle ultime settimane, di cui una in Supercoppa Italiana proprio contro i concittadini a Riyad. Non ci sarà soltanto il derby della Madonnina ad animare i tifosi italiani: ecco tutto quello che c’è da sapere con il, gli orari e latelevisiva.A,: ...