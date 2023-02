Serie A | Mourinho | eliminato in Coppa | “Ho imparato a non piangere dopo aver perso”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 4 febbraio 2023) 2023-02-02 11:28:55 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Mdi notte per il Roma Di José. ‘LaLoba’, davanti al suo pubblico in un’Olimpiade quasi piena, Ha sprecato l’occasione offerta dallaper arrivare in finale a maggio. Con Milan e Napoli eliminati, il lato dell’area della capitale era ‘favorevole’… ma Cremonese ha preso d’assalto la Città Eterna e li ha chiusi fuori tra lo stupore degli spalti. 1-2 per i lombardiultimi inA ma che hanno giàRoma e Napoli in questo torneo di. “Complimenti alla Cremonese. È unastrana, che penalizza le squadre inferiori e per questo hanno ancora più merito. Abbiamo pagato per una prima parte orribile. Hoa nonla sconfitta e a ...