Serie A | il Sassuolo supera 1 - 0 l' Atalanta - Sport - Calcio - quotidiano net

22.40 Calcio,A:- Atalanta 1 - 0resuscitato. Dopo il colpaccio in casa Milan, i neroverdi di Dionisi sgambettano anche l'Atalanta, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia e ora ferma a ...Il video dei gol e degli highlights di- Atalanta , match valevole per la ventunesima giornata del campionato diA 2022/2023. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i ragazzi di Dionisi partono meglio e sprecano un paio di ...

LIVE: Sassuolo-Atalanta sull'1-0, la sblocca Laurienté | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Serie A, Sassuolo-Atalanta 1-0: Laurienté punisce anche Gasperini - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo - Atalanta (1-0) Serie A 2022 la Repubblica

In campo Sassuolo-Atalanta 1-0 LIVE Agenzia ANSA

Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Djimsiti-Demiral Sky Sport

Vittoria per il Sassuolo, che nell'incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A è riuscito a battere di misura l'Atalanta. I neroverdi hanno ottenuto i tre punti grazie ...Un primo tempo strano per i nerazzurri che prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a essere pericolosi, cosa che invece fa il Sassuolo: quando si presenta dalle parti di Musso, quasi se ...