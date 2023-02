Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di sabato 4 febbraio 2023) Allenamento mattutino per il, in vista della gara di domani alle ore 12.30 contro lo Spezia, di seguito il report ufficiale del club: La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattica seguito da partita a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazioni su calci piazzati.

Napoli . Buone notizie per Spalletti: sono tutti a disposizione i calciatori della rosa in vista della gara di domenica a pranzo contro lo Spezia. Infatti nellaal Konami Training Center tutti gli azzurri erano presenti e hanno svolto la sessione iniziando col torello, per poi dividersi in due gruppi che hanno svolto lavoro tecnico tattico ...Domani, sabato, è in agenda una

Tattica nella seduta mattutina – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale ... US Salernitana 1919

Qui Catsel Volturno: il report della seduta d'allenamento mattutina 100x100 Napoli

Seduta mattutina al MFC, giovedì allenamento pomeridiano. Fermo ... US Sassuolo Calcio

NAPOLI, seduta mattutina con una buona notizia: il gruppo intero è ok Napoligol.it

Il programma di oggi: seduta al mattino e conferenza di Pecchia Forza Parma

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). La squadra ...Dopo aver sconfitto la Roma tra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano ad affrontare lo Spezia in trasferta. Il match di andata contro la formazione ...