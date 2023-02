«Se n’è andato facendo ciò che amava» | così è morto il medico Usa colpito da un missile a Bakhmut

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) «Stava evacuando i civili e curando i feriti quando la sua ambulanza è stata colpita dal fuoco russo a. Èciò chee salvando un membro del suo team con il proprio corpo». È la moglie di Pete Reed, ilstatunitense ucciso ieri da unrusso in Ucraina, a raccontare la dinamica esatta in cui ha perso la vita il marito. Secondo il Kyiv Independent, nel bombardamento in cui è rimasto ucciso il volontario americano sarebbero state ferite anche altre cinque persone. Reed, 34 anni, si era recato in Ucraina da volontario soltanto qualche settimana fa per prestare soccorso e mettere a disposizione dell’esercito di Kiev la sua esperienza dadi guerra. Reed, infatti, aveva già guidato un team di medici a Mosul, in Iraq, curando ...