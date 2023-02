Se la parola "orientale" diventa sinonimo di fanatico del divieto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) “Abbiamo una notizia infallibile della differenza tra Oriente e Occidente. Essa dipende dal valore che si attribuisce alla libertà”. Lo scrive Ernst Jünger in “Il nodo di Gordio” (Adelphi) ed è un virgolettato fondamentale. Nel libro, pubblicato per la prima volta nel 1953 ma chiaramente situato nell’eterno, il grande pensatore tedesco spiega innanzitutto che Asia ed Europa sono concetti fluttuanti: Alessandria d’Egitto e Costantinopoli furono Europa e non lo sono più, la Germania non era Europa e poi lo diventò… Mentre la Russia va e viene: “Era più europea all’epoca dei due Alessandro e anche sotto Elisabetta e Caterina che non ai tempi di Stalin”. Insomma l’Occidente è la terra della libertà, sempre insidiata dall’Oriente incistato fra noi. Ecco pertanto una definizione che potrebbe sinteticamente racchiudere tutti i fanatici del, gli ambientalisti, i ...